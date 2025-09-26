Sinner torna imperiale | Cilic travolto in 80 minuti a Pechino Il video
Jannik Sinner ricomincia da dove aveva lasciato: dominando. Al debutto nell’ATP 500 di Pechino, il campione altoatesino ha spazzato via Marin Cilic con un netto doppio 6-2 in appena un’ora e 20 minuti. Una vittoria senza storia, che conferma la crescita esponenziale dell’azzurro e, soprattutto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: sinner - torna
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-2: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner-Auger Aliassime diretta 6-1, 3-6, 6-3, 1-1: Jannik torna avanti di un set, in palio la finale degli Us Open con Alcaraz
Sinner torna al Six Kings Slam in Arabia, il torneo-show con un montepremi stellare
SINNER TORNA IN CAMPO A PECHINO Il programma completo dei match - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, l'ex fisioterapista Naldi torna sul caso Clostebol: "Sfortunata serie di coincidenze" - X Vai su X
Sinner-Cilic 6-2 6-2, Jannik al secondo turno a Pechino, affronterà Atmane - Sinner sfida Cilic nel primo turno del China Open, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Si legge su fanpage.it
Sinner-Cilic 6-2, 6-2, Jannik vince in due set e vola agli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Adesso c'è Atmane - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) ... ilgazzettino.it scrive