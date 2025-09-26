Serviva variare. Jannik Sinner è ripartito letteralmente da questo concetto dopo la finale persa a New York contro lo spagnolo Alcaraz, costata anche il primato della classifica mondiale. Essere stato preso a pallate da Carlitos non era facile da mandare giù e la reazione del campione è stata quella di mettersi in discussione. A Pechino si è dato inizio al progetto e la variazione più importante si è registrata nella percentuale di prime di servizio in campo: dal 48% dell'atto conclusivo a Flushing Meadows al 77% del match di ieri contro il croato Cilic. Certo, quest'ultimo in risposta fa meno paura del n. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner riveduto e corretto. "Ho servito bene, ma..."