Sinner quando gioca? C' è Atmane agli ottavi dell' Atp Pechino Orario e dove vederla in tv e streaming

26 set 2025

Jannik Sinner è tornato in campo per la prima volta dopo gli Us Open e lo ha fatto in occasione dell'Atp 500 di Pechino. L'azzurro ha superato agevolmente il croato Cilic in due set. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Jannik Sinner è tornato in campo per la prima volta dopo gli Us Open e lo ha fatto in occasione dell'Atp 500 di Pechino.

Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz)

