Sinner non ha ancora deciso | Coppa Davis? Non ci sto pensando sono onesto Poi dà un indizio sulla sua presenza

Jannik Sinner è tornato in campo all’Atp 500 di Pechino e lo ha fatto vincendo in maniera abbastanza agevole contro Marin Cilic con un doppio 6-2. Un primo turno che è servito all’italiano per rodare e prendere confidenza con il cemento cinese, dove lo scorso anno perse in finale contro Carlos Alcaraz. A fine gara Sinner ha parlato delle sue sensazioni, di come si è sentito in campo ma anche della Coppa Davis in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna, che vedrà l’Italia sfidare l’Austria e presentarsi da campione in carica dopo averla vinta sia nel 2023 che nel 2024. “Per la Coppa Davis devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner non ha ancora deciso: “Coppa Davis? Non ci sto pensando, sono onesto”. Poi dà un indizio sulla sua presenza

