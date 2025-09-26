Sinner in Cina con furore | si rivede Atmane
Il ranking "viene e va". Sinner il saggio riparte dalla Cina con furore pensando a una stagione "che non è ancora finita". Perché tanto resta da conquistare nel tennis diventato un gioco a due fra lui e Alcaraz. Con lo spagnolo stavolta ci si guarda da lontano: Carlitos vince col brivido e una brutta storta alla caviglia a Tokyo (pare senza gravi conseguenze), mentre Jannik fa terra bruciata con Cilic al 500 di Pechino e già prepara l’ottavo di finale contro il francese Atmane. E con un torneo in più in calendario (Vienna) il 24enne di Sesto Pusteria potrebbe pure tentare un sorpasso in extremis in classifica su Alcaraz da qui a fine anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
