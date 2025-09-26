Sinner-Atmane all’Atp Pechino | quando giocano e dove vederla

Jannik Sinner continua la sua corsa nell’ATP 500 di Pechino, dove il tennista italiano ha esordito con una netta vittoria contro Marin Cilic, battuto 6?2, 6?2. Il numero due del mondo, reduce dalla finale degli US Open, ha mostrato un’ottima condizione al debutto e si prepara ora ad affrontare, sabato 27 settembre, il francese Terence Atmane nel secondo turno del torneo. Atmane, numero 68 del ranking ATP, ha eliminato il cinese Zhizhen Zhang nel match d’esordio. Precedenti tra Sinner e Atmane. Sinner e Atmane si sono già incontrati in stagione, precisamente nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, dove l’azzurro si era imposto con il punteggio di 7?6(4), 6?2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

