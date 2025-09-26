Sinner-Atmane a Pechino | quando orario dove vederla e precedenti
Secondo turno all’ Atp 500 di Pechino 2025 per Jannik Sinner. L’azzurro, finalista uscente del torneo, dopo aver eliminato comodamente con un doppio 6-2 il croato Marin Cilic se la vedrà con il francese Terence Atmane, già battuto lo scorso agosto al Masters 1000 di Cincinnati. Il match, in programma sabato 27 settembre, sarà il terzo della giornata sul Capital Group Diamond e inizierà non prima delle ore 9 italiane (le 15 locali). In palio un posto nei quarti di finale contro uno fra l’altro transalpino Alexandre Muller e l’ungherese Fabian Marozsan. La diretta sarà visibile in tv sui canali Sky e in streaming su abbonamento alla piattaforma Now Tv, dove poter guardare tutte le partite del torneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
