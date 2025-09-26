Simone Giannelli un enorme murale a Manila con il capitano della nazionale italiana di pallavolo protagonista | Brividi
Una grande emozione. È quella che ha provato Simone Giannelli quando ha visto l'enorme murale a Manila, l'opera realizzata dallo street artist filippino Maya Carandang. L'iniziativa, legata alla promozione dei campionati del mondo, ha permesso di trasformare un campo all’aperto in un murale. 🔗 Leggi su Today.it
Simone Giannelli: “Dobbiamo assumerci le responsabilità, la Polonia dimostra perché è prima al mondo”
Volley, Simone Giannelli: “Incontreremo una squadra molto forte, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo”
Simone Giannelli: “Partita dura, ora si pensa alla prossima. Ci divertiamo a giocare a volley”
