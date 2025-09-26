Simone Giannelli un enorme murale a Manila con il capitano della nazionale italiana di pallavolo | Brividi

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande emozione. È quella che ha provato Simone Giannelli quando ha visto l'enorme murale a Manila, l'opera realizzata dallo street artist filippino Maya Carandang. L'iniziativa, legata alla promozione dei campionati del mondo, ha permesso di trasformare un campo all’aperto in un murale. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: simone - giannelli

Simone Giannelli: “Dobbiamo assumerci le responsabilità, la Polonia dimostra perché è prima al mondo”

Volley, Simone Giannelli: “Incontreremo una squadra molto forte, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo”

Simone Giannelli: “Partita dura, ora si pensa alla prossima. Ci divertiamo a giocare a volley”

simone giannelli enorme muraleSimone Giannelli in visita al murale celebrativo dei Mondiali - Attraverso questa iniziativa, un campo all’aperto è stato tr trasformato in uno spazio artistico dedicato alla pall ... Lo riporta corrieredellosport.it

Italia-Polonia, orario semifinale: Giannelli tra muri e murales, Leon lo sfida, impresa Blengini coi bulgari - Polonia, orario e dove vedere la semifinale: Giannelli finisce in un murales, Leon lo sfida, l'ex Ct Blengini fa l'impresa con la Bulgaria. sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Simone Giannelli Enorme Murale