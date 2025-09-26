Simona Bortoletto uccisa in strada a Fiumicino ipotesi femminicidio | era stata a cena con l’uomo che l’ha investita

Prende sempre più piede tra gli inquirenti l’ipotesi che l’incidente stradale di Fiumicino, in cui ha perso la vita la 34enne Simona Bortoletto, non sia stata una fatale casualità. Da ciò che emerge nelle ultime ore, infatti, si fa strada l’idea che possa trattarsi di un caso di femminicidio. Alla guida dell’auto che ha investito la donna, mentre attraversava la strada con il figlio di otto anni, rimasto illeso, c’era Cristiano Maggetti. L’uomo con cui la vittima era stata a cena la sera dell’accaduto. Tra i due, entrambi operatori aeroportuali, ci sarebbe stata una discussione, poco prima dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Simona Bortoletto uccisa in strada a Fiumicino, ipotesi femminicidio: era stata a cena con l’uomo che l’ha investita

In questa notizia si parla di: simona - bortoletto

Simona Bortoletto uccisa da un automobilista mentre camminava con il figlio di 8 anni

Simona Bortoletto, mamma investita e uccisa da una Smart mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Illeso il bambino

Simona Bortoletto travolta mentre teneva per mano il figlio di 8 anni

La cena insieme, la lite, poi l’investimento stradale. «Ho ammazzato Simona». Potrebbe non essere casuale la morte di Simona Bortoletto, la donna che martedì notte ha perso la vita a Fiumicino, dopo essere stata travolta da una Smart insieme al figlio di otto - facebook.com Vai su Facebook

Simona Bortoletto investita e uccisa a Fiumicino. Si fa largo l'ipotesi del femminicidio https://ift.tt/kDbLA8a - X Vai su X

Simona Bortoletto uccisa in strada mentre cammina: la cena con l'uomo che l'ha investita e l'ipotesi femminicidio - La giovane mamma e l'investitore erano colleghi e avevano trascorso la serata insieme. Si legge su today.it

Simona Bortoletto investita e uccisa a Fiumicino. Si fa largo l'ipotesi del femminicidio - Lo stesso investitore a Rai 1 ha confermato che i due erano appena stati a cena: "Era come una sorella" ... romatoday.it scrive