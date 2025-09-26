Simona Bortoletto travolta e uccisa sulle strisce pedonali | giallo a Fiumicino

26 set 2025

Resta al momento rubricato come omicidio stradale il fascicolo aperto dalla Procura di Civitavecchia in relazione alla morte di Simona Bortoletto uccisa dopo essere stata investita martedì sera a Fiumicino. A bordo dell’auto Cristiano Maggetti, amico della vittima con la quale - secondo quanto ricostruito - aveva cenato quella sera. I pm, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno disposto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

