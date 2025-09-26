Simona Bortoletto travolta e uccisa sulle strisce pedonali | giallo a Fiumicino

Resta al momento rubricato come omicidio stradale il fascicolo aperto dalla Procura di Civitavecchia in relazione alla morte di Simona Bortoletto uccisa dopo essere stata investita martedì sera a Fiumicino. A bordo dell'auto Cristiano Maggetti, amico della vittima con la quale - secondo quanto ricostruito - aveva cenato quella sera. I pm, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno disposto.

Simona Bortoletto uccisa da un automobilista mentre camminava con il figlio di 8 anni

Simona Bortoletto, mamma investita e uccisa da una Smart mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Illeso il bambino

Simona Bortoletto travolta mentre teneva per mano il figlio di 8 anni

Travolta e uccisa a Fiumicino, le colleghe di Simona Bortoletto: "Era solare e generosa, siamo sconvolte" - parlano le colleghe di Simona Bortoletto investita e uccisa a Fiumicino martedì scorso: "Non sappiamo se avesse una relazione ..."

Simona Bortoletto uccisa in strada mentre cammina: la cena con l'uomo che l'ha investita e l'ipotesi femminicidio - La giovane mamma e l'investitore erano colleghi e avevano trascorso la serata insieme.