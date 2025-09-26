Simona Bortoletto chi è l' uomo che l' ha investita e uccisa con la Smart | il braccialetto elettronico anti-stalking la cena con la vittima e l' ipotesi femminicidio

Svolta nelle indagini sulla morte di Simona Bortoletto, la donna di 34 anni investita martedì sera in via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra a Fiumicino, mentre camminava tenendo per. 🔗 Leggi su Leggo.it

Simona Bortoletto, chi è l'uomo che l'ha investita e uccisa con la Smart: il braccialetto elettronico anti-stalking, la cena con la vittima e l'ipotesi femminicidio

simona bortoletto 232 uomoSimona Bortoletto era stata a cena con l'uomo che l'ha investita: «Forse voleva salutarmi e io l'ho uccisa». La pista del femminicidio - Si infittisce il caso dell'incidente stradale a Fiumicino, alle porte di Roma, in cui &#232; morta Simona Bortoletto, investita da un'auto mentre camminava con il figlio di 8 ... Secondo leggo.it

simona bortoletto 232 uomoSimona Bortoletto, spunta l'ipotesi femminicidio: «Aveva una relazione con l'uomo che l'ha investita, la lite prima dello schianto» - Giallo sull'incidente stradale mortale, avvenuto martedì sera 23 settembre 2025 dopo le 20, nel comune di Fiumicino in località Isola Sacra, dove &#232; morta sul colpo, ... Da leggo.it

