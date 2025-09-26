Simona Bartoletto investita e uccisa accanto al figlio di otto anni | l'ex aveva braccialetto antistalking

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento Cristiano Maggetti è indagato per omicidio stradale. La procura sta raccogliendo elementi per capire se si tratti di un femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

simona bartoletto investita uccisaSimona Bortoletto, chi è l'uomo che l'ha investita e uccisa con la Smart: il braccialetto elettronico anti-stalking, la cena con la vittima e l'ipotesi femminicidio - Svolta nelle indagini sulla morte di Simona Bortoletto, la donna di 34 anni investita martedì sera in via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra a Fiumicino, mentre camminava tenendo ... Riporta leggo.it

simona bartoletto investita uccisaSimona Bortoletto era stata a cena con l'uomo che l'ha investita: «Forse voleva salutarmi e io l'ho uccisa». La pista del femminicidio - Si infittisce il caso dell'incidente stradale a Fiumicino, alle porte di Roma, in cui è morta Simona Bortoletto, investita da un'auto mentre camminava con il figlio di 8 ... Da leggo.it

