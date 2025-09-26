Simona Bartoletto investita e uccisa accanto al figlio di otto anni | l'ex aveva braccialetto antistalking

Al momento Cristiano Maggetti è indagato per omicidio stradale. La procura sta raccogliendo elementi per capire se si tratti di un femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Simona Bortoletto, 34 anni, travolta e uccisa da un’auto guidata da un amico. Una storia di misteri e ombre. #omicidio #incidente #simonabartoletto - X Vai su X

L’impatto mortale ha avuto luogo a Fiumicino intorno alle 22. La vittima, morta sul colpo, era Simona Bartoletto, una donna 35enne. Suo figlio di soli otto anni, invece, é sorprendentemente rimasto illeso. Il conducente si é fermato per prestare i dovuti soccorsi, - facebook.com Vai su Facebook

Simona Bortoletto, chi è l'uomo che l'ha investita e uccisa con la Smart: il braccialetto elettronico anti-stalking, la cena con la vittima e l'ipotesi femminicidio - Svolta nelle indagini sulla morte di Simona Bortoletto, la donna di 34 anni investita martedì sera in via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra a Fiumicino, mentre camminava tenendo ... Riporta leggo.it

Simona Bortoletto era stata a cena con l'uomo che l'ha investita: «Forse voleva salutarmi e io l'ho uccisa». La pista del femminicidio - Si infittisce il caso dell'incidente stradale a Fiumicino, alle porte di Roma, in cui è morta Simona Bortoletto, investita da un'auto mentre camminava con il figlio di 8 ... Da leggo.it