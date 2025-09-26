Signa c’è da invertire la rotta Gambadori pensa solo al Figline | Gara difficile saremo pronti
Al Signa 1914, le prime uscite stagionali nel campionato di Eccellenza sono state una vera e propria doccia fredda. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra non è riuscita a invertire la rotta nemmeno nelle prime due gare di campionato. Le sconfitte con Valentino Mazzola e Colligiana hanno lasciato i canarini a zero punti, inchiodati nel fondo della classifica. Una situazione ben diversa rispetto alla passata stagione, quando il club del presidente Andrea Ballerini aveva iniziato con due vittorie importanti, scatenando un entusiasmo che quest’anno è, a dir poco, sotto terra. Le assenze di pedine fondamentali come Lorenzo e Pietro Tempesti e Giuliani hanno sicuramente pesato, ma la rosa che il tecnico Alessandro Gambadori sta guidando non manca certo di qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
