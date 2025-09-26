Siena prepara la lotta all’ultimo voto Pochi rappresentanti per il territorio

Lotta allultimo voto per le Regionali nella circoscrizione di Siena, dove i candidati devono fare i conti non solo con i listini, ma anche con il fatto che il territorio non è certo avvantaggiato in termini di rappresentanza rispetto alle altre realtà toscane. Per questo tutti guardano al sondaggio commissionato da QN-La Nazione, dell’istituto Noto su un campione di mille cittadini in vista del voto. Il Pd senese, forte delle preferenze assegnate dagli intervistati a Eugenio Giani, scommette tutto sull’assessore uscente alla Sanità Simone Bezzini, che starebbe lavorando in ticket con Anna Paris ed Elena Rosignoli (a loro volta consigliere regionali a fine mandato) per fare incetta di voti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

