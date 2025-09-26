siena comics for kids tra fumetti e fantasia tanti ospiti al festival

di Riccardo Bruni Eroi disegnati, nuvolette, grandi avventure. Ma non solo. Torna a Siena, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre al Santa Maria della Scala, il Siena Comics For Kids, il festival del fumetto per bambini e ragazzi organizzato dalla Scuola di fumetto e scrittura di Siena insieme al Comune. Presentazioni, conferenze, confronti, ma anche laboratori per i ragazzi che vorranno cimentarsi con matite e colori per dare forma alle proprie storie. Editori, autori, con un ospite d’eccezione: Alessandro Barbucci, autore amatissimo a livello internazionale, noto per serie come W.I.T.C.H. e Sky Doll. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

