Sicurezza stradale a Nocera | installate nuove bande sonore per la prevenzione degli incidenti

Salernotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta gli interventi messi in campo dal Comune di Nocera Superiore per ridurre il rischio di incidenti. Nei giorni scorsi è stata completata l’installazione di nuove bande sonore in alcuni tratti particolarmente sensibili del territorio urbano ed extraurbano. L’intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale

