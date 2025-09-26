Sicurezza stradale a Nocera | installate nuove bande sonore per la prevenzione degli incidenti
Proseguono senza sosta gli interventi messi in campo dal Comune di Nocera Superiore per ridurre il rischio di incidenti. Nei giorni scorsi è stata completata l’installazione di nuove bande sonore in alcuni tratti particolarmente sensibili del territorio urbano ed extraurbano. L’intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
