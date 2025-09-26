Siamo tutti matti torna a Bari il fotoreporter Uliano Lucas per approfondire il tema della salute mentale

SIAMO TUTTI MATTI! è un’iniziativa articolata che intende aprire uno spazio pubblico di confronto, consapevolezza e narrazione sul tema della salute mentale, con l’obiettivo di superare stereotipi, stigmi e semplificazioni. Questa seconda fase del progetto affianca alla proroga della mostra un. 🔗 Leggi su Baritoday.it