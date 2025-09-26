Siamo già obsessed da Elodie Annalisa e Clara alla sfilata di Roberto Cavalli

La Fashion Week non è solo passerella per abiti e maison, ma anche per celebs che a volte rubano la scena. E siamo ben felici di sapere che alla sfilata di Roberto Cavalli sono state tre le icone che hanno rapito e conquistato gli obiettivi: Annalisa, Elodie e Clara ci hanno conquistato con i loro look dedicati. Affezionate al brand, le abbiamo viste nel frontrow a godersi lo spettacolo. Elodie, Annalisa e Clara: le regine della sfilata di Roberto Cavalli. Non è mistero che le tre cantanti, icone di musica ma anche di stile, siano affezionate alla maison. Il compianto Roberto, scomparso nel 2024, aveva già affidato la direzione creativa a Fausto Puglisi già nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Siamo già obsessed da Elodie, Annalisa e Clara alla sfilata di Roberto Cavalli

