Si sente male in strada e muore | dramma nel Salernitano
Morto un uomo in strada in via Vittorio Emanuele II a Battipaglia, in provincia di Salerno. Sul posto i sanitari della Vopi del 118 dell'Asl. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, donna muore mentre è in fila al Comune, polemica sui tempi dei soccorsi: “Ambulanza dopo 40 minuti” - Dramma nella sede della IV Municipalità di via Gianturco a Poggioreale: morta una donna di 55 anni. Da fanpage.it