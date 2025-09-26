Si sente male in strada e muore | dramma nel Salernitano

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morto un uomo in strada in via Vittorio Emanuele II a Battipaglia, in provincia di Salerno. Sul posto i sanitari della Vopi del 118 dell'Asl. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sente - male

Si sente male al ristorante. ‘È crollato sul tavolo’, tanta paura per un 59enne

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Mamma in auto con la figlia si sente male e si schianta in autostrada: incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria

sente male strada muoreSi sente male in strada e muore: dramma nel Salernitano - Morto un uomo in strada in via Vittorio Emanuele II a Battipaglia, in provincia di Salerno. Lo riporta fanpage.it

sente male strada muoreNapoli, donna muore mentre è in fila al Comune, polemica sui tempi dei soccorsi: “Ambulanza dopo 40 minuti” - Dramma nella sede della IV Municipalità di via Gianturco a Poggioreale: morta una donna di 55 anni. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sente Male Strada Muore