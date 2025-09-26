Sì l’ho ucciso io | omicidio di Spoleto la confessione Il corpo è stato fatto a pezzi
Spoleto, 26 settembre 2025 – “Ho ucciso io Bala Sagor”. Arrestato, quindi interrogato a lungo, Shuryn Dmytro, 32 anni, ucraino, ha detto di aver assassinato Bala Sagor, il cuoco che era stato trovato a pezzi in un sacco nel quartiere Casette di Spoleto. Questioni di soldi, di un debito che l’ucraino aveva nei confronti dello stesso Sagor, originario del Bangladesh. Ci sarebbe stata una breve colluttazione durante una lite. Poi Dmytro ha accoltellato l’uomo. Non sapeva come disfarsi del corpo, dunque lo ha smembrato. Così ha detto agli investigatori nella sua confessione. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ucciso - omicidio
Ucciso con una fucilata, il cugino di Mohamed accusato di omicidio si difende: “Ero con mia moglie fuori dal Lodigiano”
Il 30enne Luigi Contena ucciso in un agguato a Orune: il papà era stato arrestato a maggio per omicidio
Omicidio a Luino: ucciso un uomo di 57 anni, fermato il figlio adottivo
La Provincia Unica TV. . Omicidio a Colico: l’elettricista di Delebio Ioan Florean, rumeno, è stato trovato senza vita in un capannone nella zona industriale del comune, ucciso con un colpo di pistola. - facebook.com Vai su Facebook
40 anni fa l'omicidio di #GiancarloSiani, ucciso a 26 anni in un agguato mafioso a #Napoli. #Mattarella: "Uccidere i giornalisti è uccidere le nostre libertà". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23settembre - X Vai su X