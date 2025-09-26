Sì l’ho ucciso io | omicidio di Spoleto la confessione Il corpo è stato fatto a pezzi

Spoleto, 26 settembre 2025 – “Ho ucciso io Bala Sagor”. Arrestato, quindi interrogato a lungo, Shuryn Dmytro, 32 anni, ucraino, ha detto di aver assassinato Bala Sagor, il cuoco che era stato trovato a pezzi in un sacco nel quartiere Casette di Spoleto. Questioni di soldi, di un debito che l’ucraino aveva nei confronti dello stesso Sagor, originario del Bangladesh. Ci sarebbe stata una breve colluttazione durante una lite. Poi Dmytro ha accoltellato l’uomo. Non sapeva come disfarsi del corpo, dunque lo ha smembrato. Così ha detto agli investigatori nella sua confessione. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

