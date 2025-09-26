Si lanciano dopo il trapianto | Insieme in paracadute | è stato come nascere ancora

Reggio Emilia, 26 settembre 2025 – “È stato come rinascere insieme”. Dopo nove record mondiali condivisi negli Stati Uniti, uno in più per lei in una gara solo femminile, un altro europeo per entrambi, nella disciplina delle grandi formazioni sequenziali di paracadutismo, Alessandra Bertozzi, 60 anni, originaria di Gattatico e il marito Davide Coin, 58enne torinese, residenti a Calderara di Reno (Bologna), hanno vinto la sfida più grande. È qualcosa che va oltre il sogno: tornare a tuffarsi dal cielo dopo un delicato intervento chirurgico che il 18 dicembre 2024 li ha coinvolti entrambi. Quel giorno, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, la moglie ha donato un rene a lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si lanciano dopo il trapianto: “Insieme in paracadute: è stato come nascere ancora”

