Si introduce in un appartamento e poi fugge calandosi dai balconi | minorenne identificato e arrestato per rapina impropria

Salernotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato identificato e messo in manette il minorenne del napoletano che ieri, 25 settembre, si era introdotto in un appartamento al centro di Salerno, per poi fuggire a volto scoperto, calandosi dal 4° piano attraverso i balconi. A fermarlo, un equipaggio della volante dell'Ufficio Prevenzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

