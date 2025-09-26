Si introduce in un appartamento e poi fugge calandosi dai balconi | minorenne identificato e arrestato per rapina impropria
E' stato identificato e messo in manette il minorenne del napoletano che ieri, 25 settembre, si era introdotto in un appartamento al centro di Salerno, per poi fuggire a volto scoperto, calandosi dal 4° piano attraverso i balconi. A fermarlo, un equipaggio della volante dell'Ufficio Prevenzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: introduce - appartamento
L’arse argille consolerai Domenica 28 settembre, ore 18.30, presso la sede del Circolo Radici APS di Matera Presentazione del libro di Nicola Coccia “L’arse argille consolerai “ (Edizioni Ets) Introduce Antonio Colaiacovo , Presidente del Parco Letterario "Car - facebook.com Vai su Facebook