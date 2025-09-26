Si gettò dalla finestra del' ospedale di Pavullo si poteva evitare con una miglior gestione assistenziale

Un’importante svolta arriva nel caso della giovane che nel luglio 2021 si gettò dalla finestra del terzo piano dell'ospedale di Pavullo, riportando gravissime lesioni che le sono costate l'amputazione di un braccio e di una gamba.  Il perito nominato dal Tribunale civile ha infatti dato ragione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

