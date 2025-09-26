Si gettò dalla finestra del' ospedale di Pavullo si poteva evitare con una miglior gestione assistenziale

Un’importante svolta arriva nel caso della giovane che nel luglio 2021 si gettò dalla finestra del terzo piano dell'ospedale di Pavullo, riportando gravissime lesioni che le sono costate l'amputazione di un braccio e di una gamba. Il perito nominato dal Tribunale civile ha infatti dato ragione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: gett - finestra

Finestra Rossa Windows & Installation - facebook.com Vai su Facebook

Dentro l'occhio fetale: una finestra sul futuro ? L'#intervista alla prof.ssa Stampalija, Responsabile della Struttura di #Medicina #fetale e #Diagnostica #prenatale del #Burlo sullo studio recentemente pubblicato sul Journal of Clinical Ultrasound ? https://b - X Vai su X

Si gettò dall'ospedale e si ferì, perito 'andava tutelata' - A luglio 2021 si gettò dalla finestra del terzo piano dell'ospedale di Pavullo, nel Modenese, riportando gravissime lesioni: ha subito l'amputazione di un braccio e di una gamba. msn.com scrive

Ospedale di Pavullo bombardato: il ricordo delle vittime del 1945 - Venerdì prossimo, 14 febbraio, verrà ricordato il tragico fatto accaduto ottanta anni fa commemorando le 8 vittime recuperate ... Secondo ilrestodelcarlino.it