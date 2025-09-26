Si finsero medici Asl per rubare mille euro a un anziano | 33enne lascia i domiciliari

Tempo di lettura: 2 minuti Si erano finti medici dell’Asl per raggirare un anziano e convincerlo della consegna di un fantomatico apparecchio antidolore. Una messinscena che aveva fruttato ai truffatori oltre mille euro in contanti, sottratti all’uomo nella sua abitazione di Benevento, nella zona alta della città. Era la fine di marzo quando Stefano F., 33 anni, beneventano, insieme a T. A., 45 anni, e alla figlia M. C., 25 anni, mise in atto il piano. Secondo gli inquirenti, dopo essersi presentati come medici e massaggiatori dell’Asl, approfittarono della fiducia dell’anziano: una delle donne arrivò persino a praticargli un massaggio per rendere più credibile la sceneggiata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si finsero medici Asl per rubare mille euro a un anziano: 33enne lascia i domiciliari

In questa notizia si parla di: finsero - medici

