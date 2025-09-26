Si è spento l' onorevole Franco Cicerone ex consigliere regionale e storica guida del Pci

La politica abruzzese piange la scomparsa dell'onorevole Franco Cicerone. Era stato consigliere regionale dal 1975 al 1987 e, dal 1987 al 1992 deputato PciPds. Punto di riferimento del partito comunista aquilano si è spento all'età di 85 ani.Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it