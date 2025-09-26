Si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Emanuele Spiller
Il colonnello Emanuele Spiller ha assunto, a partire da lunedì, l'incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pordenone. L'ufficiale, 48 anni e originario della provincia di Verona, giunge in Friuli Venezia Giulia dopo aver ricoperto, fino al 21 settembre, l'incarico di Capo Ufficio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Il nuovo comandante dei Carabinieri di Pavia: "Tutti i nostri sforzi per le fasce più deboli" - Si presenta così il Colonnello Pantaleone Grimaldi, 53 anni, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Pavia.