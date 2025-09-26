Si danno un bacio al ristorante vengono assaliti alle spalle | Mi hanno colpito con un pugno volevano cacciarci

È stato sorpreso alle spalle e colpito con un pugno al volto solo per essersi scambiato qualche bacio con il compagno. L'aggressione omofoba è andata in scena in un ristorante di Roma nord lo scorso 13 settembre. A raccontare come si sono svolti i fatti è una delle due vittime, Andrea. 🔗 Leggi su Today.it