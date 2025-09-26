si conclude questa sera la serie drammatica con gianmarco saurino

S toria vera, dramma familiare e tensione emotiva. Si conclude alle 21.25 in prima visione Tv su Rai 3 Kabul. Nell’ultimo appuntamento con la miniserie italiana, ma dal cast internazionale, si scoprirà la difficile scelta che il destino riserva alla famiglia Nazary e al coraggioso console Giovanni. Amina potrà portare con sé la piccola Nooria? Gilles riuscirà a salvare i profughi in sua custodia? Tutti gli episodi della serie sono già disponibili on demand su Raiplay. Afghanistan, la fuga disperata dai talebani: bimbi passati ai soldati americani a Kabul X Leggi anche › Su Rai 3 la seconda puntata di “Kabul”, Giovanni invade l’aeroporto per salvare i profughi Kabul: trama e anticipazioni ultima puntata della miniserie, questa sera alle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it

