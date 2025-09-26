Sì al progetto esecutivo per gli interventi strutturali all’ex scuola Pascoli

Parmatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento strutturale dell’ex scuola Pascoli, in via Saffi, dichiarato di interesse storico-artistico, destinandolo in via prioritaria ad attività scolastiche.L’intervento, inserito nel Programma Triennale dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

progetto - esecutivo

