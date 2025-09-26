show karate arezzo cinque medaglie

Cinque medaglie internazionali hanno aperto la nuova stagione dell Accademia Karate Arezzo. Tredici atleti della società aretina guidata dal maestro Enzo Bertocci sono stati convocati nella rappresentativa toscana per partecipare all’ Open di Slovenia 2025 a Kranj dove, a confronto con ottocento coetanei di tutta Europa, sono riusciti a conquistare due ori, due argenti, un bronzo e altri positivi piazzamenti ai piedi del podio. Questi bei risultati hanno contribuito al prestigioso secondo posto nella classifica generale conseguito dalla squadra della regione Toscana Karate alle spalle dei soli padroni di casa della Slovenia, ma davanti ad altre rappresentative da Croazia, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Polonia, Slovacchia e Serbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Karate Arezzo. Cinque medaglie