Show Karate Arezzo Cinque medaglie
Cinque medaglie internazionali hanno aperto la nuova stagione dell Accademia Karate Arezzo. Tredici atleti della società aretina guidata dal maestro Enzo Bertocci sono stati convocati nella rappresentativa toscana per partecipare all’ Open di Slovenia 2025 a Kranj dove, a confronto con ottocento coetanei di tutta Europa, sono riusciti a conquistare due ori, due argenti, un bronzo e altri positivi piazzamenti ai piedi del podio. Questi bei risultati hanno contribuito al prestigioso secondo posto nella classifica generale conseguito dalla squadra della regione Toscana Karate alle spalle dei soli padroni di casa della Slovenia, ma davanti ad altre rappresentative da Croazia, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Polonia, Slovacchia e Serbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: show - karate
A VELLETRI I DETENUTI PROTAGONISTI DEL PRIMO TALENT SHOW IN UN CARCERE Roma, 17 settembre 2025 – Il primo talent show in un penitenziario: è “Prison Got Talent” e la finale si terrà domani, 18 settembre, alle 15, nel teatro “Enzo Tortora” della - facebook.com Vai su Facebook
Show Karate Arezzo. Cinque medaglie - Cinque medaglie internazionali hanno aperto la nuova stagione dell Accademia Karate Arezzo. Come scrive lanazione.it
Cinque medaglie internazionali per l’AKA - Tredici atleti della società aretina sono stati convocati nella rappresentativa toscana per partecipare a ... Lo riporta teletruria.it