Show di Netanyahu all' Onu | Finiremo il lavoro a Gaza non abbiamo dimenticato i nostri ostaggi

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la giornata di Benjamin Netanyahu al Palazzo di Vetro: il suo show risuona nella sala dell’Assemblea generale dell’Onu e nei televisori di mezzo mondo, compresa la Striscia di Gaza dove il suo «finiremo il lavoro» arriva via sms ai palestinesi e attraverso gli altoparlanti posizionati stamane nell’enclave, tra le accuse di megalomania e i rischi corsi dai soldati. Dal podio, davanti a decine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

show di netanyahu all onu finiremo il lavoro a gaza non abbiamo dimenticato i nostri ostaggi

© Feedpress.me - Show di Netanyahu all'Onu: “Finiremo il lavoro a Gaza, non abbiamo dimenticato i nostri ostaggi”

In questa notizia si parla di: show - netanyahu

Netanyahu all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi per protesta. Lui agli ostaggi: "Vi riporteremo a casa". Mappe e quiz, il discorso è uno show

Netanyahu all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi per protesta. «A Gaza né genocidio, né fame». Mappe e quiz, il discorso è uno show

Quiz, QR code e altoparlanti, lo show di Netanyahu all’Onu: «Genocidio? È Hamas che affama i palestinesi e vuole cancellare Israele» – I video

show netanyahu onu finiremoShow di Netanyahu all'Onu: "Finiremo il lavoro a Gaza" - E’ la giornata di Benjamin Netanyahu al Palazzo di Vetro: il suo show risuona nella sala dell’Assemblea generale dell’Onu e nei televisori di mezzo mondo, compresa la Striscia di Gaza dove il suo «fin ... Segnala msn.com

show netanyahu onu finiremoNetanyahu parla all'Onu, 'Vogliamo finire il lavoro a Gaza' - Ha mostrato 'la mappa del terrore dell'Iran' poi si è rivolto ad Hamas: 'Liberate gli ostaggi e deponete le armi' ed ha accusato molti Paesi di avere 'ceduto' ai palestinesi. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Show Netanyahu Onu Finiremo