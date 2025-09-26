Shock in Rai l’inviata viene aggredita durante il servizio | cos’è successo VIDEO
Un gravissimo episodio di violenza ha coinvolto una troupe Rai nella serata di ieri, riportando l’attenzione sulla sicurezza degli operatori dell’informazione. Durante la realizzazione di un servizio dedicato al fenomeno delle baby gang, la giornalista è stata oggetto di un’aggressione mentre documentava la situazione in una zona urbana segnalata da tempo come problematica. Leggi anche: Aereo viene colpito da un drone durante il volo: a bordo molti passeggeri Aggressione a Padova: inviata Rai colpita da pietre e bottiglia di vetro durante un reportage. Il servizio televisivo era incentrato sulla crescita dei reati commessi da minorenni e sulla presenza di gruppi giovanili violenti nelle città italiane. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: shock - inviata
GERMANIA, "ISRAELIANI NON BENVENUTI": CARTELLO SHOCK ESPOSTO DA PIZZERIA A FURTH Una pizzeria di Fürth, città tedesca alle porte di Norimberga, in Germania, ha esposto un cartello all'interno del locale con cui vieta l'ingresso ai cittadini isra - facebook.com Vai su Facebook