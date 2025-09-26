Sharif | Pakistan contro aggressione Gaza

17.00 Dal podio dell'Onu il primo ministro del Pakistan Sharif.Tra i temi toccati, il plauso a Trump per i suoi sforzi per la pace, e il suo impegno nel cercare di risolvere il conflitto con l'India. Sharif ha dedicato molto spazio a Gaza, dicendo che da troppo tempo il popolo palestinese subisce l'aggressione di Israele. E il Pakistan ha sempre appoggiato uno Stato palestinese, lanciando l'appello ad altri a farlo. Ha aggiunto che Islamabad condanna il terrorismo,in ogni sua forma, rimarcando che un morto a New York è uguale a uno a Lahore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it