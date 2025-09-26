Sguardo l' installazione presso la Sala Giotto del Museo Eremitani

Padovaoggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SguardoInstallazione presso la Sala Giotto, Museo Eremitani21 settembre 2025 – 1° febbraio 2026chiuso il 25, 26 dicembre e il 1° gennaioIngresso compreso nel biglietto del museoDettagliPresentate in un arco temporale significativo – tra la Giornata Internazionale della Pace (21 settembre) e la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sguardo - installazione

"Sguardo", l'installazione presso la Sala Giotto del Museo Eremitani - Presentate in un arco temporale significativo – tra la Giornata Internazionale della Pace (21 settembre) e la Giornata dedicata alle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti (1 febbraio) – le opere ... Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Sguardo Installazione Presso Sala