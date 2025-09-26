Sguardi d’impresa Frassineti fotografa la Ferrari | mostra promossa da Cdp e Fondazione di Modena

Un progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneità. È stata inaugurata a Modena, nella nuova ala del Palazzo dei Musei, la mostra “Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari”, promossa da  Cdp  e  Fondazione di Modena, in collaborazione con  Ferrari, con il supporto di  Fondazione   Ago Modena Fabbriche Culturali,  il patrocinio del  Comune di Modena  e del  Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terrà la prossima tappa dell’esposizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

