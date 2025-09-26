Sguardi d’impresa Frassineti fotografa la Ferrari | mostra promossa da Cdp e Fondazione di Modena

Un progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneità. È stata inaugurata a Modena, nella nuova ala del Palazzo dei Musei, la mostra “Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari”, promossa da Cdp e Fondazione di Modena, in collaborazione con Ferrari, con il supporto di Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, il patrocinio del Comune di Modena e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terrà la prossima tappa dell’esposizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sguardi - impresa

30 settembre 2025 – ore 15.00 Real Belvedere di San Leucio – Caserta Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta presenta “Sguardi Incrociati sull’Impresa”, un evento pensato per favorire il dialogo tra generazioni e costruire un nuovo modo - facebook.com Vai su Facebook

SGUARDI D’IMPRESA, LA MOSTRA CHE FOTOGRAFA LA FERRARI - Nel video l’intervista a: – Matteo Tiezzi, Presidente Fondazione Modena – Mimmo Frassineti, Fotografo e giornalista Un percorso espositivo di colore rosso è quello che si pone allo sguardo del visitat ... Lo riporta tvqui.it

Alla mostra di Frassineti anche un laboratorio per bambini - Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari' che ha aperto oggi (fino al 16 novembre) a Palazzo dei Musei di Modena, e all'interno della quale sono esposte oltre sessanta fotog ... ansa.it scrive