Sgombero di un' area | proprietà e polizia locale insieme Un uomo affidato ai servizi sociali

Venerdì nell’ambito del programma di rigenerazione urbana Oculus, la società titolare del diritto di superficie dell’area parzialmente edificata di via Brunacci, a Marghera, ha avviato con la collaborazione della polizia locale i lavori di sgombero, sfalcio dell'erba e messa in sicurezza della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: sgombero - area

Spartaco, il Comune cerca una soluzione per il futuro dell'area: "Nessuno sgombero, solo interventi di ripristino"

La Polizia di prima mattina al parcheggio Machiavelli per lo sgombero, liberata l'area dal degrado

“Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, è ora di voltare pagina e ripristinare la legalità anche a Rho. L’area occupata abusivamente in via Risorgimento, nota come ‘La Fornace’, deve essere sgomberata senza indugio e restituita alla colle - facebook.com Vai su Facebook

Sgombero dell'area necessario per permettere i lavori del progetto Waterfront, c'è un piano del Comune per ricollocare le famiglie. Effettuati anche controlli sugli abusi edilizi nel campo di piazzale Europa: scatteranno le demolizioni delle abitazioni n… https://if - X Vai su X

Al via lo sgombero del Leoncavallo: dopo 31 anni la polizia libera il centro sociale di via Watteau a Milano - Dopo 31 anni di occupazione, è scattato lo sgombero del Leoncavallo di via Watteau, storico centro sociale di Milano. Si legge su affaritaliani.it

Sgombero Leoncavallo, quel braccio di ferro che dura dal 1994 e che è costato milioni allo Stato - Intervento in via Watteau a Milano, la polizia – accompagnata da un ufficiale giudiziario – ha eseguito l’ordine di ... Da affaritaliani.it