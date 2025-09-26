Sgarbi | Un tutore? Mia figlia Evelina mi offende sto meglio e sposo Sabrina Colle

(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi sta meglio e si dice "molto amareggiato" per l'iniziativa di sua figlia Evelina che ha presentato un'istanza convinta che il critico d'arte abbia bisogno di un amministratore di sostegno. E assicura che il 28 ottobre all'udienza fissata dal Tribunale di Roma ci sarà. Sgarbi, in un'intervista al 'Corriere della Sera', confessando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sgarbi - tutore

Vittorio Sgarbi contro la figlia che chiede un tutore legale, la replica del critico: "Io incapace? Falso"

Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina che chiede un tutore legale: "È esosa, la mantengo io e vuole di più"

Lite Sgarbi-figlia Evelina, lei chiede nomina tutore: “Incapace di seguire suoi interessi”, lui: “Falso, è esosa; la mantengo io e vuole di più”

Vittorio Sgarbi: «Un tutore? Mia figlia Evelina mi offende. Sto meglio e sposo Sabrina Colle» - X Vai su X

Sgarbi: "Un tutore? Mia figlia Evelina mi offende, sto meglio e sposo Sabrina Colle" - Vittorio Sgarbi sta meglio e si dice "molto amareggiato" per l'iniziativa di sua figlia Evelina che ha presentato un'istanza convinta che il critico d'arte abbia bisogno di un amministra ... Lo riporta msn.com

Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina che chiede un tutore legale: «È esosa, la mantengo io e vuole di più». La 25enne replica: ho agito nel suo interesse - Evelina Sgarbi, la terza figlia di Vittorio Sgarbi, ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre. Segnala ilmessaggero.it