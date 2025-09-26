Sgarbi si sposa ed è pronto alla battaglia in tribunale con la figlia | ‘Le chiederò se vuole una borsa’

Notizieaudaci.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’udienza imminente e l’istanza della figlia. C’è un alone di tensione attorno a Vittorio Sgarbi in vista dell’udienza fissata al Tribunale civile di Roma il 28 ottobre prossimo. La figlia Evelina ha presentato un’istanza, convinta che il celebre critico d’arte abbia bisogno di un amministratore di sostegno. Sgarbi, in un’intervista al Corriere della Sera, non nasconde la propria amarezza: “Certo che sì, anche se questa vicenda mi amareggia molto”, confessa. Il critico d’arte affronta la situazione con la franchezza che lo contraddistingue, chiarendo subito che sarà presente all’udienza e ribadendo di stare bene così com’è, nonostante le preoccupazioni della figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

sgarbi si sposa ed 232 pronto alla battaglia in tribunale con la figlia 8216le chieder242 se vuole una borsa8217

© Notizieaudaci.it - Sgarbi si sposa ed è pronto alla battaglia in tribunale con la figlia: ‘Le chiederò se vuole una borsa’

In questa notizia si parla di: sgarbi - sposa

Vittorio Sgarbi si sposa e attacca la figlia Evelina: “Non si dà da fare, rifiutò 100mila euro per il GF Vip”

Cerca Video su questo argomento: Sgarbi Sposa 232 Pronto