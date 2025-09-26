Sgarbi si sposa ed è pronto alla battaglia in tribunale con la figlia | ‘Le chiederò se vuole una borsa’
L’udienza imminente e l’istanza della figlia. C’è un alone di tensione attorno a Vittorio Sgarbi in vista dell’udienza fissata al Tribunale civile di Roma il 28 ottobre prossimo. La figlia Evelina ha presentato un’istanza, convinta che il celebre critico d’arte abbia bisogno di un amministratore di sostegno. Sgarbi, in un’intervista al Corriere della Sera, non nasconde la propria amarezza: “Certo che sì, anche se questa vicenda mi amareggia molto”, confessa. Il critico d’arte affronta la situazione con la franchezza che lo contraddistingue, chiarendo subito che sarà presente all’udienza e ribadendo di stare bene così com’è, nonostante le preoccupazioni della figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: sgarbi - sposa
Vittorio Sgarbi si sposa e attacca la figlia Evelina: “Non si dà da fare, rifiutò 100mila euro per il GF Vip”
“Evelina è esosa. Le chiederò se vuole per caso un’altra borsa di Dior oppure qualche altra suppellettile in regalo" La famiglia Sgarbi torna al centro dell’attenzione, tra accuse, tribunali e dichiarazioni sorprendenti. È scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e la fi - facebook.com Vai su Facebook
Questa vicenda mi amareggia molto. Mia figlia preferisce prendere scorciatoie anziché darsi da fare seriamente. Qui di seguito l’intervista rilasciata ieri a Fabrizio Caccia del “Corriere della Sera” ——- Vittorio Sgarbi: «Un tutore? Mia figlia Evelina mi offende. S - X Vai su X