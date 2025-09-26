L’udienza imminente e l’istanza della figlia. C’è un alone di tensione attorno a Vittorio Sgarbi in vista dell’udienza fissata al Tribunale civile di Roma il 28 ottobre prossimo. La figlia Evelina ha presentato un’istanza, convinta che il celebre critico d’arte abbia bisogno di un amministratore di sostegno. Sgarbi, in un’intervista al Corriere della Sera, non nasconde la propria amarezza: “Certo che sì, anche se questa vicenda mi amareggia molto”, confessa. Il critico d’arte affronta la situazione con la franchezza che lo contraddistingue, chiarendo subito che sarà presente all’udienza e ribadendo di stare bene così com’è, nonostante le preoccupazioni della figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sgarbi si sposa ed è pronto alla battaglia in tribunale con la figlia: ‘Le chiederò se vuole una borsa’