Sgarbi attacca la figlia | Mi ha offeso e fa un annuncio inaspettato Interviene l' avvocato di lei

Da una parte c'è Vittorio Sgarbi - critico d'arte, personaggio tv a dir poco sopra le righe - e dall'altra c'è la figlia Evelina, 25 anni. Lei ha chiesto un tutore di sostegno per il padre, preoccupata per le sue condizioni di salute. Lui, furioso, ha rispedito la richiesta al mittente. E adesso. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: sgarbi - attacca

La figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, scatenando le ire del critico d’arte - X Vai su X

#VittorioSgarbi replica duramente alla richiesta della figlia Evelina per la nomina di un amministratore di sostegno. Il critico d'arte si dice in forma e annuncia battaglia legale. Ad Arpino cresce la pressione per le sue dimissioni da sindaco. - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Sgarbi sulla figlia Evelina, che ha chiesto per lui un amministratore di sostegno: «Lo ha fatto perché è esosa. La mantengo io, quindi vuole di più di quello che ... - La prima figlia del critico d’arte sostiene che il padre «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». vanityfair.it scrive

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina sono in guerra: scoppia una lite furiosa, ecco il motivo - Il rapporto tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina è ai minimi storici: tra il critico d'arte e la giovane è guerra aperta. Scrive donnapop.it