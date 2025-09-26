Sfratto da via delle Lame Ancora picchetti a L’Alba

L’ufficiale giudiziario e la proprietà si sono presentati ieri mattina al capannone di via delle Lame a Montemurlo, dove ha sede la confezione-stireria L’Alba srl. "Le nostre preoccupazioni insieme a quelle dei lavoratori erano più che fondate – dicono gli esponenti sindacali – Ieri è stato portato a termine uno sfratto esecutivo per morosità allo stabilimento de L’Alba in via delle Lame". I Sudd Cobas si spingono oltre nel ricostruire quanto accaduto: "La proprietà, è emerso solo ora, aveva in segreto da mesi smesso di pagare i canoni di affitto, mentre apriva i due stabilimento di via Lecce, dove è stata trasferito il reparto confezionamento e via Pomeria, dove ora si trova la stireria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

