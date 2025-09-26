Sfilata Moschino | è eyeliner o la scia di una cometa?

La sfilata di Moschino PE 2026 si basa su tre concetti chiave: riutilizzare, riciclare e reimmaginare. Tre concetti del presente che però guardano al futuro, proprio come il trucco che ha ispirato Inge Grognard, key artist Mac Cosmetics X Moschino. Per la prossima primavera estate il make up assurge ad accessorio, alla stregua di una borsa o un paio di scarpe. Incarnato impeccabile e tocchi metallici dal touch futuristico sono i punti chiave di questo trucco. Il trucco di MAC X Moschino PE 2026: lo sguardo si accende di bagliori siderali. Ciglia metalliche nel backstage di Moschino – Foto Emanuela Ghislotti ”Il trucco è un accessorio, con focus sulla pelle per creare un incarnato effetto cera glassata ”, dice Grognard. 🔗 Leggi su Amica.it

