Settore femminile Ovefelt | Esordio super possiamo crescere ancora

È iniziato con il botto il campionato del Siena Fc femminile. Le ragazze di Proserpio Marchetti hanno liquidato, tra le mura amiche del Bertoni, con un rotondissimo 7-0, il Chiesanuova. La centrocampista Klara Ovefelt, autrice di ben 4 marcature bianconere ha raccontato le emozioni della partita. "E’ stato importante iniziare con una vittoria – le sue parole ai canali ufficiali del club – e da qui possiamo solo crescere. Per me è un onore indossare la maglia del Siena e sono davvero felice di essere qui". Le ragazze sono state accolte e accompagnate in campo da una rappresentanza dei Pulcini e degli Esordienti, insieme a tanti piccoli tifosi con le loro famiglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
