Settimana intensa in vista del derby Ma servono anche calma e serenità

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Settimana molto intensa e positiva, abbiamo lavorato sereni e leggeri per preparare bene il derby". Parla così Filippo Marricchi, portiere del Tolentino, in vista del derby contro la Civitanovese. Ritornato a Tolentino dopo qualche stagione, Marricchi si è subito calato nella nuova realtà da protagonista e titolare a difendere i pali della porta cremisi. "Per me – dice il giocatore – è stato un grande orgoglio tornare al "Della Vittoria", ringrazio il diesse Crocetti e l’allenatore per la scelta ricaduta su di me, perché sono sicuro di poter dare tanto alla causa, di aiutare una società e una piazza che ha obiettivi importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

settimana intensa in vista del derby ma servono anche calma e serenit224

© Ilrestodelcarlino.it - "Settimana intensa in vista del derby. Ma servono anche calma e serenità"

In questa notizia si parla di: settimana - intensa

San Jacopo, intensa settimana operatoria

Intensa ondata di caldo in arrivo: la prossima settimana previsti fino a 41 gradi

Meteo, questa settimana si prepara un'intensa ondata di caldo. Le previsioni

settimana intensa vista derby"Settimana intensa in vista del derby. Ma servono anche calma e serenità" - "Settimana molto intensa e positiva, abbiamo lavorato sereni e leggeri per preparare bene il derby". Riporta msn.com

settimana intensa vista derbySvilar: "Derby, una settimana pazza. Con Gasperini sedute intensissime" - Quella del derby capitolino è una settimana pazza, secondo Mile Svilar, che ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di CBS Sports ... Da fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Intensa Vista Derby