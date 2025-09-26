Settimana intensa in vista del derby Ma servono anche calma e serenità

"Settimana molto intensa e positiva, abbiamo lavorato sereni e leggeri per preparare bene il derby". Parla così Filippo Marricchi, portiere del Tolentino, in vista del derby contro la Civitanovese. Ritornato a Tolentino dopo qualche stagione, Marricchi si è subito calato nella nuova realtà da protagonista e titolare a difendere i pali della porta cremisi. "Per me – dice il giocatore – è stato un grande orgoglio tornare al "Della Vittoria", ringrazio il diesse Crocetti e l’allenatore per la scelta ricaduta su di me, perché sono sicuro di poter dare tanto alla causa, di aiutare una società e una piazza che ha obiettivi importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

