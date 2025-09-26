Settimana intensa in vista del derby Ma servono anche calma e serenità
"Settimana molto intensa e positiva, abbiamo lavorato sereni e leggeri per preparare bene il derby". Parla così Filippo Marricchi, portiere del Tolentino, in vista del derby contro la Civitanovese. Ritornato a Tolentino dopo qualche stagione, Marricchi si è subito calato nella nuova realtà da protagonista e titolare a difendere i pali della porta cremisi. "Per me – dice il giocatore – è stato un grande orgoglio tornare al "Della Vittoria", ringrazio il diesse Crocetti e l’allenatore per la scelta ricaduta su di me, perché sono sicuro di poter dare tanto alla causa, di aiutare una società e una piazza che ha obiettivi importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: settimana - intensa
San Jacopo, intensa settimana operatoria
Intensa ondata di caldo in arrivo: la prossima settimana previsti fino a 41 gradi
Meteo, questa settimana si prepara un'intensa ondata di caldo. Le previsioni
Serie A1, settimana intensa di lavoro per i ragazzi della prima squadra. Proseguono gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato fissato per il 4 ottobre. La prima partita si svolgerà allo Stadio del Nuoto di Monterotondo alle ore 16.00 contro il Telimar Paler - facebook.com Vai su Facebook
Settimana intensa per la Eurotek Laica UYBA! Domenica le farfalle fanno il loro debutto stagionale a Costa Volpino Annullato invece il test previsto per martedì 9 contro Novara. - X Vai su X
"Settimana intensa in vista del derby. Ma servono anche calma e serenità" - "Settimana molto intensa e positiva, abbiamo lavorato sereni e leggeri per preparare bene il derby". Riporta msn.com
Svilar: "Derby, una settimana pazza. Con Gasperini sedute intensissime" - Quella del derby capitolino è una settimana pazza, secondo Mile Svilar, che ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di CBS Sports ... Da fantacalcio.it