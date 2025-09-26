Settimana della Salute Mentale Il corteo per difendere i fragili sfila in città con Marco Cavallo
Sventolano felici bandiere di ogni forma e colore, mentre vengono accompagnati da un sottofondo di musica techno. Sono oltre un centinaio i partecipanti alla sfilata “Marco Cavallo e le Panchine Parlanti”, organizzata dalla Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, in occasione della ventesima edizione della Settimana della Salute Mentale, che proseguirà fino al 28 settembre. A guidare il corteo c’era appunto lui, Marco Cavallo, la celebre statua raffigurante il cavallo blu. Realizzata nel manicomio di Trieste nel 1973 da un collettivo di artisti guidati da Vittorio Basaglia, è divenuta successivamente un simbolo della lotta che ha accompagnato la legge ideata dal cugino Franco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
