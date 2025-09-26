Settembre crisi mia non ti conosco | cresce la fiducia dei cittadini e delle imprese nell’economia

A settembre 2025 in aumento il clima di fiducia di famiglie e imprese. Infatti l'Istat stima un miglioramento del clima dei consumatori da 96,2 a 96,8 punti e un incremento marginale dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese (da 93,6 a 93,7). Tra i consumatori, si evidenzia un complessivo miglioramento delle opinioni sulla situazione economica generale, sulla situazione corrente e su quella futura: il clima economico sale da 97,0 a 98,8, il clima corrente aumenta da 99,2 a 99,9 e il clima futuro cresce da 92,2 a 92,6; il clima personale rimane sostanzialmente stazionario (da 95,9 a 96,0).

