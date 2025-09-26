L’azienda ammette "l’inadeguatezza della remunerazione dei conducenti dei mezzi pubblici rispetto al carico di responsabilità e di impegno che viene loro richiesto", in un contesto nazionale in cui il trasporto pubblico è "gravato da serie problematiche, a partire dall’insufficienza delle risorse disponibili". Tanto che "il recente incremento del Contratto nazionale di categoria è stato possibile solo con la garanzia dello Stato di copertura dei maggiori oneri per le aziende". È uno dei passaggi salienti della replica dell’amministratore delegato di Seta Riccardo Roat (nella foto in alto) al racconto di un autista 35enne – uscito dal percorso di formazione della Seta Academy e che aveva preso servizio a metà luglio –, che lamentava una "paga da 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seta, servizio in affanno. Autisti in fuga, l’ad Roat: : "Stipendi inadeguati?. Poche risorse nazionali"