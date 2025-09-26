Seta servizio in affanno Autisti in fuga l’ad Roat | | Stipendi inadeguati? Poche risorse nazionali
L’azienda ammette "l’inadeguatezza della remunerazione dei conducenti dei mezzi pubblici rispetto al carico di responsabilità e di impegno che viene loro richiesto", in un contesto nazionale in cui il trasporto pubblico è "gravato da serie problematiche, a partire dall’insufficienza delle risorse disponibili". Tanto che "il recente incremento del Contratto nazionale di categoria è stato possibile solo con la garanzia dello Stato di copertura dei maggiori oneri per le aziende". È uno dei passaggi salienti della replica dell’amministratore delegato di Seta Riccardo Roat (nella foto in alto) al racconto di un autista 35enne – uscito dal percorso di formazione della Seta Academy e che aveva preso servizio a metà luglio –, che lamentava una "paga da 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: seta - servizio
Trasporto Pubblico: lunedì 22 settembre 2025 nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza L'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasp - facebook.com Vai su Facebook
Seta, servizio in affanno. Autisti in fuga, l’ad Roat: : "Stipendi inadeguati?. Poche risorse nazionali" - Il manager replica al conducente che ha lasciato il lavoro dopo due mesi "Gravi problematiche nel settore. Riporta msn.com
Autisti Seta a “gettone”: Azione chiede trasparenza - REGGIO EMILIA – Sul reclutamento di autisti a gettone da parte di Seta tramite una agenzia di lavoro interinale ad Avellino interviene Azione. Lo riporta reggionline.com