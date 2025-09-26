Sesto Fiorentino ai funerali della volontaria suonano le sirene delle ambulanze

Si sono svolti i funerali di Sylvia Trallori, la giovane volontaria morta alcuni giorni dopo essere stata investita. Era figlia del governatore della Misericordia di Quinto, Stefano Trallori ed era molto conosciuta. Le sirene delle ambulanze hanno suonato per lei al funerale, mentre in cielo sono stati lanciati palloncini colorati. 🔗 Leggi su Lanazione.it