Sesto Fiorentino ai funerali della volontaria suonano le sirene delle ambulanze
Si sono svolti i funerali di Sylvia Trallori, la giovane volontaria morta alcuni giorni dopo essere stata investita. Era figlia del governatore della Misericordia di Quinto, Stefano Trallori ed era molto conosciuta. Le sirene delle ambulanze hanno suonato per lei al funerale, mentre in cielo sono stati lanciati palloncini colorati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Le sirene delle ambulanze salutano Sylvia Trallori - Chiesa stracolma questo pomeriggio per il funerale di Sylvia Trallori. Da piananotizie.it
Morta Sylvia, la giovane volontaria della Misericordia di Quinto vittima di un incidente stradale - È morta la giovane che l’11 settembre era rimasta vittima di un incidente stradale in via Gramsci. Lo riporta piananotizie.it