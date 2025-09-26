Sesto Fiorentino ai funerali della volontaria suonano le sirene delle ambulanze

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolti i funerali di Sylvia Trallori, la giovane volontaria morta alcuni giorni dopo essere stata investita. Era figlia del governatore della Misericordia di Quinto, Stefano Trallori ed era molto conosciuta. Le sirene delle ambulanze hanno suonato per lei al funerale, mentre in cielo sono stati lanciati palloncini colorati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sesto - fiorentino

Nuova piscina comunale a Sesto Fiorentino, partito il confronto per la progettazione

“Si metta il colbacco”, “Prende le informazioni da Hamas”. Il sindaco che ha bloccato i farmaci israeliani a Sesto Fiorentino sotto attacco su La7

Fiamme alle porte di Firenze: vasto incendio in un campo a Sesto Fiorentino

Le sirene delle ambulanze salutano Sylvia Trallori - Chiesa stracolma questo pomeriggio per il funerale di Sylvia Trallori. Da piananotizie.it

Morta Sylvia, la giovane volontaria della Misericordia di Quinto vittima di un incidente stradale - È morta la giovane che l’11 settembre era rimasta vittima di un incidente stradale in via Gramsci. Lo riporta piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sesto Fiorentino Funerali Volontaria