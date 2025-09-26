Sesto Amarcord Premio Torretta Mostra-omaggio a Quinto Vecchioni
Un viaggio dal sapore dolcemente nostalgico che è anche un omaggio a uno degli animatori della vita socio-culturale di Sesto San Giovanni. Stasera alle 19, a Villa Mylius, si apre la mostra “ Amarcord. Fotocronaca del Premio Torretta ”, che ripercorre la storia dell’evento che fu ideato da Quinto Vecchioni e che per quarant’anni è stato momento clou della vita cittadina. Vecchioni, scomparso il 29 marzo 2020, romagnolo, fu un vulcano di idee ed esperienze. Cantante in gioventù, talent scout (suo fiore all’occhiello la scoperta di Viola Valentino ) e giornalista, si inventò nel 1974 il Premio Nazionale La Torretta facendo piovere sull’ex Stalingrado ogni anno celebrità dello spettacolo e dello sport - da Carlo Ancelotti a Franco Baresi, da Ligabue a Pupi Avati, da Alberto Tomba a Ivana Spagna solo per citarne alcuni - che al Teatro Elena (in demolizione, altro pezzo di storia) portavano un pizzico di glamour. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sesto - amarcord
#InformiAMOSESTO Fotocronaca del premio Nazionale La Torretta di Quinto Vecchioni: in villa Mylius arriva “Amarcord” https://sestosg.net/novita/notizie/fotocronaca-del-premio-nazionale-la-torretta-di-quinto-vecchioni-in-villa-mylius-arriva-amarcord/ (Sesto S - facebook.com Vai su Facebook
Sesto, Amarcord Premio Torretta. Mostra-omaggio a Quinto Vecchioni - Un viaggio dal sapore dolcemente nostalgico che è anche un omaggio a uno degli animatori della vita socio- Si legge su ilgiorno.it
Arriva “Amarcord” la mostra dedicata ai 40 anni del Premio Torretta di Sesto San Giovanni ideato da Quinto Vecchioni - Si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 settembre la mostra che a Villa Mylius, in Largo Lamarmora a Sesto San Giovanni, racconta i 40 anni di storia del Prem ... Riporta settenews.it