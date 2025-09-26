Un viaggio dal sapore dolcemente nostalgico che è anche un omaggio a uno degli animatori della vita socio-culturale di Sesto San Giovanni. Stasera alle 19, a Villa Mylius, si apre la mostra “ Amarcord. Fotocronaca del Premio Torretta ”, che ripercorre la storia dell’evento che fu ideato da Quinto Vecchioni e che per quarant’anni è stato momento clou della vita cittadina. Vecchioni, scomparso il 29 marzo 2020, romagnolo, fu un vulcano di idee ed esperienze. Cantante in gioventù, talent scout (suo fiore all’occhiello la scoperta di Viola Valentino ) e giornalista, si inventò nel 1974 il Premio Nazionale La Torretta facendo piovere sull’ex Stalingrado ogni anno celebrità dello spettacolo e dello sport - da Carlo Ancelotti a Franco Baresi, da Ligabue a Pupi Avati, da Alberto Tomba a Ivana Spagna solo per citarne alcuni - che al Teatro Elena (in demolizione, altro pezzo di storia) portavano un pizzico di glamour. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, Amarcord Premio Torretta. Mostra-omaggio a Quinto Vecchioni