servizi sociali nuove tariffe e piccoli aumenti

I servizi sociali del Comune di Bondeno hanno aggiornato le tariffe per il 2026. Riguardano anziani, disabili e famiglie. Le nuove quote di compartecipazione alla spesa e le fasce Isee sono state definite per garantire l’accesso ai servizi. Si legge nell’atto della giunta "in modo più equo e sostenibile". Ritocchi dunque e non aumenti. Da qui i numeri. Novità per anziani e servizi domiciliari. Le rette giornaliere per la Casa Residenza Anziani (CRA) (nella foto)e la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) rimangono a 54,15 euro. Per il Centro diurno, il costo giornaliero, è stato fissato a 32,49 euro, pari al 60% della retta della Casa Protetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

