Servizi sociali nuove tariffe e piccoli aumenti
I servizi sociali del Comune di Bondeno hanno aggiornato le tariffe per il 2026. Riguardano anziani, disabili e famiglie. Le nuove quote di compartecipazione alla spesa e le fasce Isee sono state definite per garantire l’accesso ai servizi. Si legge nell’atto della giunta "in modo più equo e sostenibile". Ritocchi dunque e non aumenti. Da qui i numeri. Novità per anziani e servizi domiciliari. Le rette giornaliere per la Casa Residenza Anziani (CRA) (nella foto)e la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) rimangono a 54,15 euro. Per il Centro diurno, il costo giornaliero, è stato fissato a 32,49 euro, pari al 60% della retta della Casa Protetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: servizi - sociali
Treviolo investe 2 milioni tra scuola, mobilità dolce, sport, parchi e servizi sociali
Bibbiano, abbracci e pianti in aula dopo la sentenza: “I servizi sociali distrutti per niente”
Giugliano, rapina e furti: 33enne ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali
#citazioniugl Ddl Servizi sociali il commento del dirigente confederale #UGL e membro del #CNEL Fiovo Bitti « » https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/ - facebook.com Vai su Facebook
Scarcerata la donna che ebbe un figlio con l'alunno 14enne: ai servizi sociali - X Vai su X
Servizi sociali, nuove tariffe e piccoli aumenti - Bondeno, tutte le modifiche relative alle rette per i pasti a domicilio, casa residenza pensionati, centro diurno e trasporto degli anziani ... Da msn.com
I costi per le famiglie, definite le nuove tariffe dei servizi scolastici - Montecatini Terme, 2 marzo 2025 – La giunta approva la revisione e la determinazione delle tariffe dei servizi scolastici, tra cui ci sono la mensa e il trasporto. Come scrive lanazione.it